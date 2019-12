Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les deux systèmes observés par les services de Météo France ont évolué. A l'ouest de Madagascar, le système s'éloigne vers l'Afrique et est passé en risque faible, soit moins de 30% de probabilité qu'une tempête se forme. Par contre, le second système au nord des Mascareignes se précise. Le risque de formation d'une tempête tropicale modérée est faible samedi et devient modéré à partir de dimanche 29 décembre. Ce système pourrait ensuite se diriger vers le sud et donc se rapprocher de La Réunion.

