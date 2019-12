Ah Noël, synonyme de bons repas et de grandes fêtes mais aussi de pires cadeaux glissés sous le sapin. Vous redoutez sans doute de recevoir un pull à carreaux tricoté par votre matante, un coffret maquillage bon marché de mauvaise qualité offert par votre tonton ou un parfum de type Pompéia acheté par votre grand-mère ? En 2017 vous avions donné un certain nombre de pistes pour vous débarrasser en douce des cadeaux que vous n'aimez pas. Ces pistes sont toujours bonnes à suivre (Photo d'illustration)

Les revente de cadeaux "pourris" : une vraie mode !

Vous restez bien caché derrière votre écran d’ordinateur pour poster votre offre de revente. Personne n’en saura jamais rien. Ce n'est pas le choix le plus courageux mais assurément le plus discret oui. Selon un sondage OpinionWay mené pour le site PriceMinister en décembre 2016, 85 % des revendeurs préfèrent se cacher pour se débarrasser de leurs cadeaux.

À Noël dernier, 500.000 objets étaient mis en ligne moins d’une journée après le réveillon de Noël. On ne compte plus les sites de vente dédiés. Amazon, la FNAC, Ebay ou encore le Bon coin pour les plus connus. Revendre ses cadeaux pourris : une vraie mode on vous dit !

Les échanger en magasin

Vous pouvez échanger votre cadeau en magasin si vous disposez d’un justificatif d’achat. S’il a été acheté sur le Net, vous disposez d’un délai légal de sept jours pour le renvoyer sans paiement de pénalités ou de justifications à donner.

Le vendeur doit vous rembourser dans les 30 jours, sauf frais de retour. Il existe des exceptions. Comme les cadeaux personnalisés ou la nourriture. Dans un magasin physique, le commerçant n’est pas tenu de procéder à l’échange. Il le fera si le produit est encore emballé. Vous êtes prévenus.

Les jeter à la poubelle ou les brûler

Une crème anti-rides ne fait jamais plaisir. Ne mentez pas ! Alors épargnez-nous les : "Oh merci beaucoup ça fait plaisir !" Ou le : "Je ne l’avais pas, c’est sympa." Vous pouvez opter pour la solution "on jette tous ces présents à la poubelle". Un peu expéditive comme option mais elle a moins le mérite de la clarté. Mais attention à l'endroit où vous les jetez.

Évitez d’utiliser la poubelle des amis le lendemain de fête ou celle de chez vos proches. Trop voyant ! Enfin, s’il vous reste un peu de braises du barbecue du réveillon de Noël, vous pouvez privilégiez la grillade de cadeaux post fête. Encore une fois, cela ne semble pas très moral mais il faut savoir trancher dans la vie. Soit vous gardez un cadeau qui ne vous plaît pas soit vous agissez !

Offrir son cadeau à quelqu’un d’autre

On vous l’accorde ce n’est pas très fair-play ni très moral -encore une fois- mais c’est un moyen comme un autre ! Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Alors votre cadeau pourri plaira peut-être vos amis ou à un membre de votre famille.

En plus, leur offrir un cadeau vous fera passer pour quelqu’un de généreux une fois les fêtes passées. De quoi vous donner l’air d’un dalon modèle ou d’un marmay exemplaire.

Donner à ceux qui en ont besoin

Revendre, échanger, s’en débarrasser… Ces solutions existent mais il y en a une autre sans doute plus louable. Vous pouvez donner de objets indésirables aux plus nécessiteux. Aux associations de solidarité comme l’Abbé Pierre, Emmaüs ou la Croix Rouge. Il existe plusieurs points de collecte de ces structures dans l’île. Rapprochez vous d’elles !

