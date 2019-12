Les précipitations en cours sur l'Est de l'île entraînent des réactions modérées sur les bassins versants de ce secteur, en particulier sur ceux des rivières des Roches et des Marsouins, prévient Vigicrues Réunion. La vigilance passe donc en jaune pour ces deux rivières.

Compte tenu de l'état de saturation des sols, ces bassins versants resteront sensibles et réactifs aux potentielles pluies à venir. La préfecture appelle à la prudence sur l'ensemble des cours d'eau de l'île concernés par les pluies, principalement en cas de submersion de radiers.

[ VIGILANCE CRUE ] jaune pour la riviere des Marsouins et pour la riviére des Roches. Risque de débordements.

Prudence.

Il faut dire que ce réveillon de Noël a été relativement pluvieux, notamment dans le sud et l'est. Ce 25 décembre la météo maussade a gagné une partie de l'ouest, dans la grisaille et les nuages.

