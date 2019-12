BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 26 décembre 2019



Fêtes de fin d'année : la pêche illégale à la langouste repart de plus belle

A l'occasion des fêtes de fin d'année, la brigade nautique et les agents de la Réserve marine redoublent de vigilance : le braconnage en mer se renforce. Qui dit repas de Noël ou repas du Nouvel An dit langoustes et petits plats dans les grands. La pêche illégale se renforce. En 2018, les saisies de langoustes braconnées ont atteint près de 100 kg à l'approche du réveillon de Noël. Rappelons que l'amende peut aller jusqu'à 22.500 euros, voire le double si la pêche a lieu dans la Réserve naturelle marine.

L'aspirine, le paracétamol et l'ibuprofène passent derrière le comptoir

À partir du mercredi 15 janvier 2020 le Maxilase et les autres comprimés pour le mal de gorge bénin à base d'alpha-amylase ne seront plus en libre service dans les pharmacies à cause de risques d'allergie parfois grave, a annoncé récemment l'Agence du médicament (ANSM). La même décision a été prise pour les médicaments contenant du paracétamol (Doliprane, Efferalgan, etc.) ainsi que certains anti-inflammatoires non stéroïdiens, ceux à base d'ibuprofène (comme le Nurofen ou l'Advil) et l'aspirine. Ils comportent des risques en cas de mauvais usage.

Saint-Paul : l'école Eugène Dayot, vive la nouvelle école

Les élèves de l'école maternelle et élémentaire Eugène Dayot à Saint-Paul seront accueillis dans un établissement flambant neuf dès la rentrée de janvier 2020. "Le 18 décembre 2019, les services des affaires scolaires, de la logistique et de déménagement ont profité de cette dernière journée d'école pour transporter les derniers meubles, cartons, objets entreposés dans les classes presque vides de l'Ecole Eugène Dayot" indique la mairie de Saint-Paul.

Indonésie : 15 ans après le tsunami, le retour à la mer et à la vie grâce au surf

Sa planche de surf sous le bras, Dery Setyawan court vers les vagues. C'est une épreuve sportive mais aussi émotionnelle pour l'homme qui a perdu de nombreux proches quand un tsunami géant a frappé cette côte indonésienne il y a quinze ans. Sa ville natale de Lampuuk, près de Banda Aceh dans le nord de l'île de Sumatra (Indonésie), a été presque entièrement détruite par les vagues. Toutev l'Asie du sud-est avait été touchée. Il y a plus de 220.000 morts. L'onde de choc avait également atteint l'Afrique de l'est et La Réunion. Père de deux enfants, âgé de 35 ans, Dery Setyawan voit pourtant toujours dans la mer un moyen de panser ses plaies. "Le surf a été le meilleur remède pour le traumatisme subi". "Quand je suis sur les vagues, toutes mes peurs s'envolent, je peux confronter le passé et trouver la paix", explique-t-il à l'AFP.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un peu de pluie et des températures bien chaudes

Matante Rosina a bien fêté Noël. Elle a été un peu mouillée par la pluie mais cela ne l'a pas dérangé, elle dit que c'est un bienfait du ciel en ces temps de sécheresse. Pour ce jeudi 26 décembre 2019 elle prévoit encore un peu de pluie et des températures bien chaudes. Comment se passent les choses chez vous ?