Vous l'avez remarqué, le temps est bien venteux pour ce retour de Noël. Des rafales jusqu'à 80 km/h, qui vont se poursuivre tout le reste de la journée sur les côtes Sud et Nord. Selon Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France, cette météo est partie pour durer. Pas de train de houle signalé pour le moment, mais une mer relativement agitée à cause du vent, soutenu aussi bien sur le littoral que dans les hauteurs. Et le temps ne va pas s'arranger... à ce vent de l'Est s'ajoute de fortes pluies, dès cette nuit et qui se prolongeront dans la matinée du vendredi 27 décembre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

