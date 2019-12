Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

À partir du mercredi 15 janvier 2020 le Maxilase et les autres comprimés pour le mal de gorge bénin à base d'alpha-amylase ne seront plus en libre service dans les pharmacies à cause de risques d'allergie parfois grave, a annoncé récemment l'Agence du médicament (ANSM). La même décision a été prise pour les médicaments contenant du paracétamol (Doliprane, Efferalgan, etc.) ainsi que certains anti-inflammatoires non stéroïdiens, ceux à base d'ibuprofène (comme le Nurofen ou l'Advil) et l'aspirine. Ils comportent des risques en cas de mauvais usage.

À partir du mercredi 15 janvier 2020 le Maxilase et les autres comprimés pour le mal de gorge bénin à base d'alpha-amylase ne seront plus en libre service dans les pharmacies à cause de risques d'allergie parfois grave, a annoncé récemment l'Agence du médicament (ANSM). La même décision a été prise pour les médicaments contenant du paracétamol (Doliprane, Efferalgan, etc.) ainsi que certains anti-inflammatoires non stéroïdiens, ceux à base d'ibuprofène (comme le Nurofen ou l'Advil) et l'aspirine. Ils comportent des risques en cas de mauvais usage.