Une tempête "très probablement en formation" au large de La Réunion

Les informations se précisent concernant la zone suspecte surveillée par Météo France au Nord des Mascareignes. Bien qu'il n'y ait aucun système actuellement, "le risque de formation d'une tempête tropicale modérée devient important à partir du samedi 28 décembre 2019" indiquent les météorologues. Si cette prévision se concrétisait le phénomène pourrait se diriger vers le sud et le sud-est. Il s'approcherait alors de La Réunion et de Maurice pour la fin de l'année

Pétards et feux d'artifice : sécurisez vos animaux domestiques

Chaque année c'est la même rengaine : avec les fêtes de fin d'année, les pétards et les feux d'artifice sont rois, et de nombreux animaux domestiques, paniqués, disparaissent dans la nature. Dès le lendemain du réveillon de Noël, les petites annonces de chiens et chats perdus ou trouvés affluent sur internet. Encore cette année, des dizaines d'animaux sont recherchés par leurs propriétaires. Les associations de protection animale sont les premières à tirer la sonnette d'alarme et à multiplier les conseils pour sécuriser son compagnon à quatre pattes les soirs de fête.

Prix Célimène 2020 : les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 26 février

Vous êtes une femme, une artiste amateure dans la peinture, la sculpture ou la photographie il est possible de vous inscrire pour le concours Prix Célimène 2020. La date limite du dépôt des oeuvres est fixée au mardi 26 février 2020 à 16h. Pour participer il faut être âgée de 18 ans et plus, résider obligatoirement à La Réunion au moment de l'inscription et n'avoir jamais participé à une exposition individuelle et/ou collective dans une galerie d'art ou autre lieu public "exception faite pour les femmes ayant concouru lors des dernières éditions "Célimène" dans le cadre de cette même compétition" note le conseil départemental qui est l'organisateur de l"événement.

Saint-Philippe : un homme happé par une vague à la Pointe du Tremblet

Un homme de 27 ans a été happé par une vague à la Pointe du Tremblet (Saint-Philippe) vers 16h ce jeudi 26 décembre 2019. Dans des conditions de mer particulièrement défavorables, une opération de sauvetage en mer a rapidement été lancée, indique le Cross (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage). Les recherches sont restées vaines. Elles ont été suspendues pour la nuit. Elles reprendront tôt ce vendredi matin

La pa Météo France i di, sé zot i di : encore un peu de pluie

Matante Rosina a vu dans le fond de son jardin qu'il y aura encore un peu de pluie ce vendredi 27 décembre 2019, mais elle n'en est pas trop sûre. Pouvez-vous la renseigner et lui dire quel temps il fait chez vous ?