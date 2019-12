Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Des fortes pluies continuent de s'abattre sur La Réunion en général et sur la région est en particulier. Autant d'eau a fini par faire gonfler la cascade Niagara (Sainte-Suzanne). Des gros flots boueux tombaient de la falaise ce vendredi 27 décembre 2019. A noter que la préfecture a déclenché la vigilance jaune du dispositif Vigicrue pour les rivières des Roches et des Marsouins situées dans l'est de l'île. Dans le sud, la baignade et activités nautiques sont interdites entre le Bassin Dinan et l'embouchure de la rivière Langevin (Saint-Joseph). C'est une zone perturbée située à proximité de La Réunion qui est à l'origine de ces fortes pluies (Photo rb/www.ipreunion.com)

