Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Depuis hier, jeudi 26 décembre, de fortes pluies s'abattent notamment sur les régions est, sud et nord de l'île. Ces précipitations représentent un risque au niveau des cours d'eau et des radiers. La préfecture a donc déclenché la vigilance jaune du dispositif Vigicrue pour les rivières des Roches et des Marsouins situées dans l'est du département. Il est précisé "compte tenu de l'état de saturation des sols, ces bassins versants resteront sensibles et réactifs aux potentielles pluies à venir, la prudence est de mise dans le cadre des activités exposées sur l'ensemble des cours d'eau de l'île concernés par les pluies, principalement en cas de submersion de radiers." Cette vigilance jaune signifie qu'il y a un risque de crue génératrice de débordements et de dommages localisés.

Depuis hier, jeudi 26 décembre, de fortes pluies s'abattent notamment sur les régions est, sud et nord de l'île. Ces précipitations représentent un risque au niveau des cours d'eau et des radiers. La préfecture a donc déclenché la vigilance jaune du dispositif Vigicrue pour les rivières des Roches et des Marsouins situées dans l'est du département. Il est précisé "compte tenu de l'état de saturation des sols, ces bassins versants resteront sensibles et réactifs aux potentielles pluies à venir, la prudence est de mise dans le cadre des activités exposées sur l'ensemble des cours d'eau de l'île concernés par les pluies, principalement en cas de submersion de radiers." Cette vigilance jaune signifie qu'il y a un risque de crue génératrice de débordements et de dommages localisés.