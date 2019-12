Voici la liste des chantiers et des travaux routiers pour ces prochains jours (Photo rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours

• RN1 - Etang Salé/St Louis - Travaux de fauchage en accotement

Sur la RN1 entre l'Etang Salé et l'échangeur du Gol à St Louis, travaux de fauchage en accotement du lundi 30 décembre au vendredi 3 janvier hors 1er janvier. BAU neutralisée de 7h à 15h.

Evènements (hors chantiers) :

• RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 29 décembre de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.

• RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le mercredi 1er janvier 2020 de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.