Opération fusion. Les tribunaux de grande instance et d'instance se regroupent pour former une seule structure : le Tribunal judiciaire. Au 1er janvier 2020, il sera prêt, comme le veut la réforme de la justice qui entre en vigueur au début de l'année. Pour le justiciable, rien ne change dans les procédures, si ce n'est une plus grande fluidité entre les services. Saint-Paul et Saint-Benoît deviennent des tribunaux de proximité, et les dossiers pourront être suivis dans n'importe quel service d'accueil unique, même pour des litiges concernant avec des justiciables en métropole. La tache n'a pas été aisée pour tout mettre en place en interne mais au 1er janvier le nouveau tribunal sera prêt. Objectif : permettre aux Réunionnais de mieux comprendre la justice et d'être mieux pris en charge quand ils décident de saisir le tribunal, quel qu'il soit.

