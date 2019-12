Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 9 minutes

Ce vendredi 27 décembre 2019, le procureur de Mayotte fait le point sur les suites judiciaires données aux procédures de "participation à attroupement armé et de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique", dans l'île aux parfums. Cela concerne des faits commis ces derniers jours sur le territoire de la commune de Koungou. Durant plusieurs semaines, ville a été le théâtre d'affrontements entre jeunes et forces de l'ordre "se manifestant par des attroupements d'individus armés principalement de pierres, agissant parfois à visages dissimulés et s'opposant à l'action des militaires de la gendarmerie nationale" explique le procureur, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

