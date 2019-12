Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 15 heures

Depuis quelques semaines, les gendarmes de La Réunion déplorent une hausse sensible de faits de "home-jacking". Après repérage d'une habitation, le ou les cambrioleurs s'introduisent par effraction ou non dans une habitation. Agissant pour la plupart du temps de nuit et alors que les victimes dorment, ils en profitent souvent pour voler ce qui les intéresse dans le foyer, avant de repartir avec le véhicule des propriétaires.

