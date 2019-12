Techniquement on ne parle pas encore de système formé, mais une zone suspecte est surveillée de près au Nord des Mascareignes. Cela fait déjà plusieurs jours que les services de Météo France ont indiqué cette zone, qui se déplace actuellement vers le Sud-Est. Une tempête devrait se former puis évoluer à proximité de l'île Maurice, plus exposée que La Réunion. Les habitants des deux îles sont de toute façon invités à rester bien informés.

Au nord des Mascareignes, aucun système défini pour l'heure mais une tempête pourrait se former à partir de ce samedi 27 décembre 2019. "Pour l'instant, il est trop tôt pour déterminer l'ampleur et la trajectoire de cette dégradation, il faut attendre que le phénomène se forme", nous explique le chef prévisionniste de Météo France, Jacques Ecormier.

Impossible notamment de savoir l'impact de ce système, s'il se forme, pourrait avoir sur la Réunion. Les habitants des deux îles soeurs sont de toute façon invités à suivre attentivement les dernières prévisions météo.

"Tous les modèles montrent cependant que la trajectoire se déplace vers l'Est" ajoute Jacques Ecormier. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, notamment la distance à laquelle la tempête pourrait passer de l'île Maurice. Les vents poussent les nuages vers le Sud-Est, "si c'est confirmé, l'effet devrait être plutôt limité sur La Réunion."

"La zone nuageuse est très large", indique le chef prévisionniste de Météo France. "On ne sait pas où peut se former le système exactement." Des précisions devraient tomber dans la journée et les prévisions de trajectoire devraient être plus fiables.

Une météo toujours pluvieuse ce week-end

Si les grosses averses qui secouent La Réunion depuis ce vendredi 27 décembre n'ont "rien à voir" avec la zone suspecte, précise le chef prévisionniste, notez quand même que le mauvais temps va se poursuivre ce samedi. Les fortes pluies ont repris dans la nuit, ainsi que les épisodes orageux, alors que les précipitations avaient déjà été intenses la nuit précédente.

360 mm sont tombés en trois jours sur le gîte de Bellecombe, 310 mm à Takamaka et 210 mm dans les hauts de Sainte-Suzanne. Des averses inégales, puisque dans le Sud-Ouest de l'île il a beaucoup moins plu. A Pierrefonds, seul 1 mm est tombé.

Côté houle, on attend des vagues de 4 mètres ce week-end, la mer reste donc assez agitée à cause du vent. En fin d'année, à partir du 30 décembre "on attend une houle du Sud-Ouest, avec des vagues de 3,5 mètres en moyenne, pour des pics allant jusqu'à 7 mètres" indique Jacques Ecormier. Le vent, lui, restera fort sur le littoral. Ce vendredi 27 décembre, Météo France a enregistréb des rafales pointant à 90 km/h au Piton Maïdo.

