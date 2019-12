Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 23 décembre au vendredi 27 décembre 2019 sur Imaz Press :



- Lundi 23 décembre : natation : des records et de belles performances tout le week-end au Chaudron

- Mardi 24 décembre : jouets filles, jouets garçons... et si on arrêtait les stéréotypes ?

- Mercredi 25 décembre : joyeux Noël à toutes et à tous

- Jeudi 26 décembre : fêtes de fin d'année et pêche illégale : sale temps pour les langoustes

- Vendredi 27 décembre : une tempête "très probablement en formation" au large de La Réunion

Ce dimanche 22 décembre marquait la troisième et dernière journée du 30ème meeting de natation de l'océan Indien. Trois jours marqués par de nombreux records et de belles performances.

L'année dernière, plusieurs collectifs et groupes féministes ont lancé la campagne "Marre du rose". Cette année, c'est avec le hashtag #DesJouetsPasDesClichés que la lutte anti jouets stéréotypés revient. Car à chaque Noël, c'est la même rengaine et les rayons roses d'un côté, bleus de l'autre refont surface. En 2019 il est bien dommage de constater que certaines catégories de jouets semblent réservées à un genre. Et même si les mentalités évoluent à ce sujet, les grandes marques continuent de construire leur stratégie marketing sur des jouets stéréotypés. Pourtant ne l'oublions pas, le milieu dans lequel nous évoluons enfant définit l'adulte que nous devenons. Et il est toujours difficile de prôner l'égalité entre femmes et hommes quand les jouets présentés aux petites filles restent des aspirateurs ou des dinettes. Roses, évidemment.

Chaque année, le Père Noël fait sa tournée des maisons, distribuant des cadeaux aux petits et aux grands, sages et moins sages. Le gramoun à la barbe blanche et au costume rouge que l'on reconnaît à son joyeux "ho-ho-ho" a fait, aux commandes de son traîneau, le tour du monde... en une nuit. Et quelle nuit ! À toute allure, le Père Noël a déposé les cadeaux au pied des sapins de toutes les maisons de la planète... Enfin, pas toutes... Car à chaque fois, il y a les oubliés de Noël, ceux chez qui le Père Noël n'est pas passé cette nuit, parce que le voyage était trop risqué, parce qu'il a oublié ou qu'il n'a pas voulu...

A l'occasion des fêtes de fin d'année, la brigade nautique et les agents de la Réserve marine redoublent de vigilance : le braconnage en mer se renforce. Qui dit repas de Noël ou repas du Nouvel An dit langoustes et petits plats dans les grands. La pêche illégale se renforce. En 2018, les saisies de langoustes braconnées ont atteint près de 100 kg à l'approche du réveillon de Noël. Rappelons que l'amende peut aller jusqu'à 22.500 euros, voire le double si la pêche a lieu dans la Réserve naturelle marine.

Les informations se précisent concernant la zone suspecte surveillée par Météo France au Nord des Mascareignes. Bien qu'il n'y ait aucun système actuellement, "le risque de formation d'une tempête tropicale modérée devient important à partir du samedi 28 décembre 2019" indiquent les météorologues. Si cette prévision se concrétisait le phénomène pourrait se diriger vers le sud et le sud-est. Il s'approcherait alors de La Réunion et de Maurice pour la fin de l'année