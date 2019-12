Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

Dans la perspective des élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars 2019, l'inscription sur les listes électorales est encore possible jusqu'au 7 février 2020, indique la préfecture. Dans la perspective des élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochain, l'inscription sur les listes électorales est encore possible jusqu'au 7 février 2020. L'inscription est à faire dans les mairies et les mairies annexes et sur le site service-public.fr (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

