Publié il y a 46 minutes / Actualisé le Vendredi 27 Décembre à 16H07

Matante Rosina ne sait plus sur quel pied danser ce dimanche 29 décembre 2019. Il continue de pleuvoir : cela la rend tout heureuse pour ses plantes et fleurs mais lui donne bien du tracas pour son linge qui ne sèche pas. Sinon dans le fond de sa marmite elle a vu que le vent faiblissait un peu. Et chez vous quel temps fait-il ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

