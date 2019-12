BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 30 décembre 2019



- Calvinia passera au plus près de La Réunion dans la journée

- Vous êtes encore en retard pour vos cadeaux, pas de panique on est là pour vous aider

- Le Port : un incendie consume des tonnes d'encombrants entreposés à Cycléa

- TCO : un formulaire en ligne pour enlever les épaves automobiles

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps fait-il chez vous ?

Calvinia passera au plus près de La Réunion dans la journée

Calvinia devrait passer au plus près de la Réunion ce lundi matin 30 décembre 2019. Son centre se trouvera alors à plus de 200 km des côtes réunionnaise. La perturbation s'est intensifiée dans la journée de dimanche et a atteint le stade de tempête modérée dans l'après-midi 29 décembre 2019. Elle a été baptisée Calvinia. Des pluies importantes "mais pas très violentes sont attendues sur la zone allant Piton Saint-Leu à Sainte-Rose en passant par Saint-Philippe" indique Météo France

Vous êtes encore en retard pour vos cadeaux, pas de panique on est là pour vous aider

Pour ceux qui sont rarement inspirés pour les idées de cadeaux, ceux qui s'y prennent toujours à la dernière minute, ceux qui sont réticents à aller dans les magasins... le calvaire se poursuit. Car à La Réunion, la tradition est d'offrir les cadeaux aux marmailles le 24 (ou le 25) décembre, pour les adultes, c'est plutôt le 31 décembre que ça se passe. Après avoir galéré pour les petits, là, on entre dans la cour des grands. Et ce n'est pas une mince affaire, les grands sont plus exigeants que les marmailles, beaucoup plus exigeants. Pas de pression mais on peut se le dire : ça va être la croix et la bannière. Pas de panique, on est là pour vous aider

Le Port : un incendie consume des tonnes d'encombrants entreposés à Cycléa

Dans des circonstances encore indéterminées, un incendie s'est déclenché sur le site de la société Cyclea (spécialisée dans le tri des déchets) dans la Zac des Mascareignes située près du rond-point des Danseuses au Port en fin de matinée ce dimanche 29 décembre 2019. Le sinistre a dégagé une fumée importante visible depuis la Rivière des Galets et les hauts de la Possession. Les pompiers sont venus à bout du sinistre en milieu d'après-midi. Aucun blessé n'est à déplorer. Plusieurs centaines de tonnes d'encombrants ont brûlé. Le montant des pertes matérielles n'a pas encore été chiffré par l'entreprise. Les collectes d'encombrants sont suspendues jusqu'au jeudi 2 janvier 2020 (Photo D.R./Cycléa)

TCO : un formulaire en ligne pour enlever les épaves automobiles

Outre qu'elles défigurent le paysage, les épaves de voitures sont potentielles dangereuses pour la santé et l'environnement. Elles sont des nids à moustiques, y compris ceux infectés par le virus de la dengue, leurs batteries et autres réservoirs de carburants polluent les sols. Si vous voulez signalez ces épaves afin de les faire enlever, le Territoire de la côte ouest (TCO) met en ligne sur son site (tco.re) un formulaire de demande d'enlèvement (Photo TCO)

La pa Météo France i di, sé zot i di – Quel temps fait-il chez vous ?