Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

En raison des fortes précipitations, la rivière Langevin à Saint-Joseph est placée en vigilance crue jaune. La cascade de Grand Galet est bien gonflée par les pluies ! Le spectacle est impressionnant pour ceux qui sont sur place. En cause, la tempête tropicale Calvinia qui se rapproche des côtes réunionnaises. Passée en stade "forte tempête tropicale", elle se trouve à 270 km de La Réunion et devrait passer au plus près des côtes dans la nuit.

