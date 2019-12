La proximité de la tempête modérée Calvinia commence à bien se faire sentir ce lundi matin 30 décembre 2019. Météo France a donc placé l'ouest l'est de l'ile en vigilance forts vents depuis 8 heures. Les régions est et sud sont en vigilance forte houle à compter de 10 heures (Photo rb/www.ipreunion.com)

Les régions ouest et est placées en vigilance forts vents

Depuis 8 heures c elundi, les régions ouest et est seront placées en vigilance forts vents. Météo France souligne que des rafales pouvant dépasser les 100 km/h souffleront sur des zones.

"D'ores et déjà, des valeurs de 102 km/h au Pas de Bellecombe-Jacob (volcan) et 104 km/h à Gros-Piton Sainte-Rose ont été relevées" annoncent les météorologues.

La houle arrive

Les régions est et sud placées en vigilance forte houle à partir de 10h. Des déferlantes de plus de 4 mètres sont attendues dans une zone allant de la Pointe au Sel (Saint-Leu à Champ Borne (Saint-André) en passant par Sainte-Rose.

Rappel des consignes de prudence en cas de vigilance forte houle

• circulez avec précaution en bord de mer, limitez votre vitesse sur les routes exposées à la houle

• pour les plaisanciers et les professionnels de la mer : ne prenez pas la mer, protégez les embarcations en les mettant à l'abri ou en les sortant de l'eau.

• pour les baigneurs : ne vous baignez pas, soyez Particulièrement vigilants ne vous approchez pas du bord de l'eau et méfiez-vous des rouleaux. Surveillez attentivement les enfants et bannissez les jeux de ballons à proximité de l'eau.

