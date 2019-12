BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi 31 décembre matin :



- La tempête Calvinia arrose La Réunion

- Nouvel An : les campeurs des plages de l'Ouest sont prêts

- La baleine à bosse Ousanousava a franchi les 50ème hurlants. Globice la suit grâce à une balise argos

- Le Port : l'association Agame décroche le prix de l'insertion professionnelle à Paris

- La pa Météo France i di, sé zot i di : des averses en attendant la nouvelle année

La tempête Calvinia arrose La Réunion

Après plusieurs jours bien arrosés, la forte tempête Calvinia s'éloigne de La Réunion et de l'île Maurice. Elle pourrait atteindre le stade de cyclone ce mardi 31 décembre à 16h en raison de son intensité et des rafales de vent pointant à 150 km/h en mer. D'un diamètre de 100 km seulement, c'est au cours de la nuit que le système est passé au plus près des îles soeurs. L'anticyclone situé dans le sud s'éloigne désormais, permettant au système de gagner en accélération et de s'éloigner lui aussi vers le Sud. En attendant La Réunion est bien arrosée et continue d'être agitée de vents forts, une météo qui devrait se poursuivre jusqu'au réveillon du Nouvel An.

Nouvel An : les campeurs des plages de l'Ouest sont prêts

Cela fait déjà plusieurs jours que les campeurs du Nouvel An se tiennent près. Certains ont commencé à installer tentes et barbecue dès Noël pour être certains d'avoir une place de choix. Comme chaque année, les plages de l'Ouest vont se transformer en immense terrain de musique, de danse et de fête. Et la plupart des campeurs le promettent : sac poubelle à la main, ils ne laisseront rien traîner par terre... du moins on espère. Nous avons rencontré plusieurs familles installées à l'Ermitage (Saint-Paul) pour nous montrer leurs préparatifs.

La baleine à bosse Ousanousava a franchi les 50ème hurlants. Globice la suit grâce à une balise argos

"La baleine à bosse Ousanousava vient de franchir les 50ème hurlants et affronte des conditions climatiques probablement dantesques à l'approche de l'Antarctique" a annoncé Globice ce lundi 30 novembre. Les scientifiques de cette association spécialisée dans l'étude et la protection des animaux marins avaient posé une balise argos cette femelle le 3 septembre dernier afin de suivre son déplacement au départ de La Réunion et mieux étudier les migrations des baleines

Le Port : l'association Agame décroche le prix de l'insertion professionnelle à Paris

En cette fin d'année, Radjah et Mikaël accompagnés de Bruno Pichon, le directeur d'Agame, sont partis défendre l'association Agame à l'Assemblée nationale. Le trio est revenu avec, dans ses valises, le prix de l'insertion professionnelle. Un prix décerné dans le cadre du concours "s'engager pour les quartiers" initié par la Fondation FACE (Fondation Agir Contre l'Exclusion) et l'ANRU qui récompense des projets innovants et structurants qui ont un impact économique, social et environnemental sur les quartiers.

La pa Météo France i di, sé zot i di : des averses en attendant la nouvelle année

Matante Rosina a pris ses précautions, elle recevra sa famille sous son garage pour le réveillon. Et pour cause, elle a vu dans le fond de son pilon qu'il y aura encore de la pluie et du vent ce mardi 31 décembre 2019. Et chez vous comment se passent les choses ?