Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 9 minutes

"La baleine à bosse Ousanousava vient de franchir les 50ème hurlants et affronte des conditions climatiques probablement dantesques à l'approche de l'Antarctique" a annoncé Globice ce lundi 30 novembre. Les scientifiques de cette association spécialisée dans l'étude et la protection des animaux marins avaient posé une balise argos cette femelle le 3 septembre dernier afin de suivre son déplacement au départ de La Réunion et mieux étudier les migrations des baleines (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

