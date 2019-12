Si le temps va s'améliorer dans la matinée, les averses vont revenir dans la journée et ce mardi 31 décembre 2019 s'annonce à son tour pluvieux, jusqu'au décompte qui annonce la nouvelle année ! La météo sera humide de Saint-Joseph à Saint-Paul en passant par Saint-Pierre. Pour les réveillonneurs du Sud et de l'Ouest, gare aux averses ! Nouvel an pluvieux, nouvel an heureux ?

Ce sera humide dans le Sud et l'Ouest de l'île pour ce réveillon... N'oubliez pas les bâches et pensez au parapluie si vous mettez le nez dehors ! Dans la matinée de ce 31 décembre, le temps va s'améliorer, mais très vite les averses vont reprendre dans la journée." Les paquets de nuages vont se maintenir et se déplacer sur une bande Sud-Ouest, allant de Saint-Joseph à Saint-Paul en passant par Saint-Pierre" explique le chef prévisionniste de Météo France, Jacques Ecormier.

Mais on se rassure : rien à voir avec les précipitations de la veille... "Les averses s'annoncent plus faibles" ajoute-t-il. Poussant jusqu'à La Possession ou Saint-Philippe, elles seront beaucoup plus clairsemées.

Plus lumineux dans le Nord

Bonne nouvelle pour ceux qui passent le réveillon dans le Nord de l'île : le temps sera plus calme, plus lumineux et moins humide avec des pluies qui restent éparses. "Quelques gouttes restent possibles" note Jacques Ecormier.

Côté vent, le temps va rester agité sur une grande partie du département. Il reste très vigoureux dans la matinée notamment sur le littoral Ouest mais va faiblir au fil de l'après-midi. "On s'attend à des rafales de 50-60 km/h maximum", indique le chef prévisionniste. Des vents beaucoup moins forts que la veille.

La mer reste assez agitée mais la houle de secteur Est s'amortit au fil de la journée, jusqu'au soir du réveillon. Les températures, elles, seront douces. "Le temps s'est rafraîchi, ce lundi on a dépassé avec peine les 30 degrés" note Jacques Ecormier. Ce qui n'est pas plus mal à l'occasion du réveillon !

Vous l'avez compris, il faut craindre une soirée arrosée et relativement venteuse le soir du 31 décembre, notamment sur les plages de l'Ouest. Mais relativisons, cela aurait pu être pire : la tempête Calvinia sera déjà bien éloignée des côtes au moment de célébrer la nouvelle année et ne jouera pas les trouble-fêtes !

mm / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com