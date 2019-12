Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

Après plusieurs jours bien arrosés, la forte tempête Calvinia s'éloigne de La Réunion et de l'île Maurice. Elle pourrait atteindre le stade de cyclone ce mardi 31 décembre à 16h en raison de son intensité et des rafales de vent pointant à 150 km/h en mer. D'un diamètre de 100 km seulement, c'est au cours de la nuit que le système est passé au plus près des îles soeurs. L'anticyclone situé dans le sud s'éloigne désormais, permettant au système de gagner en accélération et de s'éloigner lui aussi vers le Sud. En attendant La Réunion est bien arrosée et continue d'être agitée de vents forts, une météo qui devrait se poursuivre jusqu'au réveillon du Nouvel An. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

