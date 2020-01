Le pape François n’a pas caché son agacement face à l’emportement de cette fidèle venue assister aux célébrations de fin d’année à la Basilique Saint-Pierre. Le geste brusque de la femme semble fait mal au souverain pontife, à en croire l’expression de son visage. Le chef de l’église catholiquea rapidement tiré sa main pour se défaire de celle de la fidèle et tourné les talons, mécontent. La vidéo fait est devenue virale sur les réseaux sociaux, regardez :

