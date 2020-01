En enterrant 2019, certains usagers de la route n'ont pas enterré leurs mauvaises habitudes. Cette nuit du passage au nouvel an, les gendarmes ont organisé plusieurs contrôles routiers sur les routes de l'île, résultat : 29 permis de conduire retirés. Certains ont aussi passé le cap de la nouvelle année sous effet, les gendarmes ont enregistré 74 conduites addictives. Sans parler des automobilistes qui ont tenté de prendre la fuite...

Une personne a été placée en garde à vue pour "refus de se soumettre et rebéllion" et une autre pour "ivresse publique manifeste et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique".

Une personne a été contrôlée avec le téléphone au volant.

16 autres infractions ont été recensées.

Au total, 91 infractions ont été relevées par les gendarmes durant la Saint-Sylvestre.

Cette nuit du mardi 31 décembre 2019 au mercredi 1er janvier 2020, quatre accidents se sont produits, une personne a été blessée.