2020 ouvre ses portes, que l'année vous soit douce

De nombreux Réunionnais ont enterré 2019 dans la joie entourés de leurs proches, une soirée festive pour tourner la page sur une année où les grands changements attendus par la population ne se sont pas produits. La vie est toujours chère, les politiques publiques toujours insuffisantes, le chômage toujours trop important et la part de Réunionnais vivant sous le seuil de pauvreté toujours trop élevée. Ce réveillon de la Saint-Sylvestre, on a dansé, chanté, festoyé et sans doute bu pour oublier. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, il y a ceux pour qui le passage à la nouvelle année n'était qu'une soirée de plus seuls et isolés. Ne soyons pas pessimiste, ce 1er janvier 2020 marque le début d'une nouvelle année, tous les espoirs sont permis.

Rétrospective : l'année 2019 dans le monde

Contestations tous azimuts, canicules exceptionnelles mais aussi le feuilleton du Brexit ou la procédure de destitution contre Donald Trump: rappel des événements marquants de 2019 dans le monde.

A Zagreb, un musée de la gueule de bois comble les trous noirs des nuits blanches

Il arrive aux fêtards de ne plus trop savoir ce qu'ils ont fait la nuit précédente. A Zagreb, un musée collectionne les histoires de gueule de bois et les reliques de soirées avinées pour aider les visiteurs à combler leurs trous noirs.

Le Tampon : c'est parti pour l'édition 2020 de Miel Vert !

Miel Vert commence ce jeudi 2 janvier 2020 avec l'élection de Miss Plaine des Cafres à 19h30 sur la grande scène de Miel Vert. C'est un programme riche qui attend les habitants du Tampon et les visiteurs. Après l'élection, Miel Vert continue avec des ateliers fruits et légumes, une exposition, des conférences, ou encore un concours bovin.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La nouvelle année commence sous les nuages

La nouvelle année commence avec des averses sur l'Ouest de l'île. Matante Rosina va rester au lit toute la journée... ce n'est pas plus mal, après avoir bien festoyé cette nuit elle a besoin de repos ! La grisaille va se poursuivre dans le Sud-Ouest, du Sud sauvage au Port, en passant par Cilaos et Le Tampon. Mais les éclaircies vont revenir dans l'après-midi, notamment sur le littoral. La tempête est loin maintenant, le vent et les vagues se calment pour de bon !