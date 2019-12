De nombreux Réunionnais ont enterré 2019 dans la joie entourés de leurs proches, une soirée festive pour tourner la page sur une année où les grands changements attendus par la population ne se sont pas produits. La vie est toujours chère, les politiques publiques toujours insuffisantes, le chômage toujours trop important et la part de Réunionnais vivant sous le seuil de pauvreté toujours trop élevée. Ce réveillon de la Saint-Sylvestre, on a dansé, chanté, festoyé et sans doute bu pour oublier. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, il y a ceux pour qui le passage à la nouvelle année n'était qu'une soirée de plus seuls et isolés. Ne soyons pas pessimiste, ce 1er janvier 2020 marque le début d'une nouvelle année, tous les espoirs sont permis.

La nuit a été belle. Les pétards ont résonné jusque tard dans la soirée, les feux d’artifice éclairé le ciel de mille et une couleurs, les lanternes se sont élevées vers les cieux portant sans doute l’espoir d’un avenir meilleur, ce à quoi aspirent tous les êtres humains. Une douce vie, sans trop d’encombres : être en bonne santé, travailler pour vivre et non vivre pour travailler, subvenir à des besoins les plus élémentaires : avoir un toit digne de ce nom, manger à sa faim, être entouré des gens que l’on aime, pouvoir s’habiller, se permettre quelques sorties, faire des études …

La bonne nouvelle, c’est que pour de nombreux Réunionnais, cette douce vie est une réalité. Bien sûr, ça pourrait être mieux mais l’essentiel est déjà là. Cependant, il y a une frange de la population qui ne jouit pas d’un tel confort, ces Réunionnais ne vivent pas, ils survivent. Le quotidien avec une calculatrice dans la tête. Ils sont sans doute les plus lucides, tout a un coût. Tout. Ne pas gaspiller le moindre centime, faire avec ce qu’on a, quand on a. Leurs conditions de vie sont spartiates, au mieux. Parfois indignes, souvent inhumaines.

Les décideurs leur disent qu’ils ne sont pas oubliés et mettent en place des mesurettes pour calmer la grogne qui couve. Ce 1er janvier 2020, le Smic sera (légèrement) revalorisé et augmentera de 1,2%, il passera donc à 1219 euros net mensuels pour 35 heures de travail hebdomadaire. 80% des ménages seront exonérés de la taxe d’habitation. Les pensions de retraite les plus faibles seront indexées sur l’inflation et revalorisées de 1%. La diminution du taux de 14% à 11% concernant l’impôt sur le revenu pour les foyers fiscaux les plus modestes. La poursuite de la mise en place du reste à charge zéro sur les lunettes, le dentaire et les prothèses auditives.

Si ces mesures ont le mérite d’exister, est-ce assez ? Pour les personnes les plus démunies, en détresse, dont le quotidien est un combat de chaque instant, engluées dans cette vie faite de bas plus que de haut, de galères plus que de bonheur, de débrouille plus que de confort, est-ce assez ? Non.

Les attentes de 2019 sont restées lettre morte mais le sursaut citoyen, les mouvements populaires nés aux quatre coins du monde durant l’année écoulée augurent du meilleur. Les populations à travers le monde demandent du changement, de vrais changements. Croisons les doigts pour qu’en 2020, des décideurs aient le courage d’enfin écouter leurs peuples. Croisons les doigts pour que fin 2020, à l’heure du bilan, nous n’ayons pas à rabâcher ces chiffres : 40% de Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté, le taux de chômage est de 24%, les prestations sociales représentent la première source de revenu pour un quart des Réunionnais et 115 000 mineurs vivent dans un ménage pauvre soit la moitié d’entre eux.

