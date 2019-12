Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 17 heures

La nouvelle année commence avec des averses sur l'Ouest de l'île. Matante Rosina va rester au lit toute la journée... ce n'est pas plus mal, après avoir bien festoyé cette nuit elle a besoin de repos ! La grisaille va se poursuivre dans le Sud-Ouest, du Sud sauvage au Port, en passant par Cilaos et Le Tampon. Mais les éclaircies vont revenir dans l'après-midi, notamment sur le littoral. La tempête est loin maintenant, le vent et les vagues se calment pour de bon ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La nouvelle année commence avec des averses sur l'Ouest de l'île. Matante Rosina va rester au lit toute la journée... ce n'est pas plus mal, après avoir bien festoyé cette nuit elle a besoin de repos ! La grisaille va se poursuivre dans le Sud-Ouest, du Sud sauvage au Port, en passant par Cilaos et Le Tampon. Mais les éclaircies vont revenir dans l'après-midi, notamment sur le littoral. La tempête est loin maintenant, le vent et les vagues se calment pour de bon ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)