Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Forte tempête tropicale devenue cyclone durant la nuit de la Saint-Sylvestre, Calvinia est maintenant loin des côtes réunionnaises. Plus précisément à 780 km au sud-est de l'île. Le météore a gagné en intensité, il se déplace à 31 km/h sur une trajectoire sud-sud-est. Mais le regain de Calvinia ne représente aucune menace pour les territoires de la zone. La quatrième perturbation de la saison est déjà passée au plus près de Maurice et de La Réunion dans la nuit de lundi 30 au mardi 31 décembre. Calvinia poursuit sa progression en mer. Dans les prochaines heures, le cyclone devrait de nouveau perdre en intensité et finir par se dissiper le 3 janvier selon les prévisions de Météo France.

