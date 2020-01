Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Cela fait déjà quelques semaines que le sud de l'île est en proie à des averses plus ou moins intenses et espacées, une météo de saison. Mais ces fortes précipitations s'accompagnent d'une problématique récurrente au Tampon et à l'Entre-Deux : la dégradation de la qualité de l'eau. Qui dit fortes pluies, dit eau impropre à la consommation. Ce jeudi 2 janvier 2020, Sudéau informe ses abonnés que, suite aux dernières pluies, la qualité de l'eau reste dégradée au Tampon et à l'Entre-Deux sur l'ensemble de la commune. Par conséquent, le distributeur d'eau recommande aux abonnés d'utiliser de l'eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments ou de la faire bouillir pendant trois minutes. Sudéau rappelle que cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, WC, lavage).

