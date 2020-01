BONJOUR - Voici les titres de cette matinée du jeudi 2 janvier 2020 :



- 2019 : année de naissance d'une certaine idée de la démocratie populaire

- Ça y est, on ne peut plus acheter d'alcool à emporter le soir

- Polynésie: l'apnéiste Pierrick Seybald endort les requins tigre

- Le pape François agacé par une fidèle qui l'agrippe violemment

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée ensoleillée en prévision

2019 : une certaine idée de la démocratie populaire est née

S'il fallait retenir un événement majeur de cette année 2019, ce sera le bras de fer ininterrompu entre les citoyens et l'autorité étatique. Depuis le 1er janvier, et jusqu'au 31 décembre 2019, la France aura vécu au rythme des grèves, des manifestations, des contestations voire même des heurts violents, en réponse à certaines mesures impopulaires décidées par le gouvernement et refusées par la population. Une certaine idée de la démocratie populaire est née en 2019

Ça y est, on ne peut plus acheter d'alcool à emporter le soir

L'arrêté préfectoral est entré en vigueur le 1er janvier 2020 : depuis ce mercredi, il n'est plus possible de vendre de l'alcool à emporter à partir de 21h. Les grands surfaces ne sont donc pas concernées, horaires de fermeture oblige, ce sont davantage les "petits vendeurs", dans les snacks en bord de mer par exemple qui sont visés. La préfecture se veut intransigeante : la consommation de boissons alcoolisées doit être encadrée. Et pour cause, l'île de La Réunion est deux fois plus touchée par les décès liés à l'alcool qu'au niveau national.

Polynésie: l'apnéiste Pierrick Seybald endort les requins tigre

À la Vallée Blanche, un site de plongée sous-marine renommé pour ses requins-tigres en Polynésie française, Pierrick Seybald enfile ses palmes et saute du bateau: loin d'avoir peur de ces redoutables prédateurs, l'apnéiste utilise une méthode pour les caresser et même les endormir afin de les protéger.

Le pape François agacé par une fidèle qui l'agrippe violemment

Les images ont de quoi surprendre ! Alors que le pape François saluait la foule réunie en nombre sur la place Saint-Pierre au Vatican ce mardi 31 décembre, une femme, installée juste derrière les barrière, en première ligne pour apercevoir le souverain pontife, l'a agrippé par la main et tiré vers elle tandis qu'il s'éloignait.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée ensoleillée en prévision

Matante Rosina n'est pas bien réveillée ce jeudi 2 janvier... elle ne réalise pas qu'elle a changé d'année. Difficile pour elle de prévoir quel temps il fera, mais elle voit le soleil poindre le bout de son nez derrière les montagnes. Oui la matinée s'annonce ensoleillée ! On n'exclut pas de petites averses sur le relief, mais le beau temps va se maintenir toute la journée !