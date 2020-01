Publié il y a 29 minutes / Actualisé le Mardi 31 Décembre 2019 à 14H47

L'arrêté préfectoral est entré en vigueur le 1er janvier 2020 : depuis ce mercredi, il n'est plus possible de vendre de l'alcool à emporter à partir de 21h. Les grands surfaces ne sont donc pas concernées, horaires de fermeture oblige, ce sont davantage les "petits vendeurs", dans les snacks en bord de mer par exemple qui sont visés. La préfecture se veut intransigeante : la consommation de boissons alcoolisées doit être encadrée. Et pour cause, l'île de La Réunion est deux fois plus touchée par les décès liés à l'alcool qu'au niveau national. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'arrêté préfectoral est entré en vigueur le 1er janvier 2020 : depuis ce mercredi, il n'est plus possible de vendre de l'alcool à emporter à partir de 21h. Les grands surfaces ne sont donc pas concernées, horaires de fermeture oblige, ce sont davantage les "petits vendeurs", dans les snacks en bord de mer par exemple qui sont visés. La préfecture se veut intransigeante : la consommation de boissons alcoolisées doit être encadrée. Et pour cause, l'île de La Réunion est deux fois plus touchée par les décès liés à l'alcool qu'au niveau national. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)