Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

Comme chaque année au lendemain du Nouvel An, les membres de l'association Surfrider ont remonté leurs manches pour s'attaquer aux déchets du lagon. Concentrés sur le spot de Trou d'eau à la Saline les Bains (Saint-Paul), ils ont collecté 5 litres de déchets en tout. C'est très peu, comparé aux années précédents. Deux facteurs : beaucoup moins de monde sur la plage à cause des intempéries, et une meilleure responsabilisation des fêtards, prêts à nettoyer dès leur réveil.

Comme chaque année au lendemain du Nouvel An, les membres de l'association Surfrider ont remonté leurs manches pour s'attaquer aux déchets du lagon. Concentrés sur le spot de Trou d'eau à la Saline les Bains (Saint-Paul), ils ont collecté 5 litres de déchets en tout. C'est très peu, comparé aux années précédents. Deux facteurs : beaucoup moins de monde sur la plage à cause des intempéries, et une meilleure responsabilisation des fêtards, prêts à nettoyer dès leur réveil.