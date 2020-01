Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Le 31 mai 2019, six hommes avaient été interpellés avec 142 kg de zamal à Sainte-Rose. D'origines réunionnaise et mauricienne, ils avaient été arrêtés par la gendarmerie en possession de cannabis, compressé et transporté dans une dizaine de sacs de sport. La drogue devait à l'origine être transportée à bord d'un bateau. L'opération avait permis de saisir l'équivalent d'un million d'euros de drogues, soit deux millions d'euros sur le marché mauricien. Condamnés à des peines allant de 1 à 3 ans de prison en septembre dernier, les six prévenus ont écopé de la même peine en Cour d'appel ce jeudi 2 janvier 2020. (Photo : gendarmerie)

