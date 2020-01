Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 53 minutes

Depuis mai 2018, l'île aux parfums est touchée par une série de séismes, plus ou moins intenses, plus ou moins rapprochés. Pendant longtemps, l'origine du phénomène est restée inconnue jusqu'à la découverte d'un volcan sous marin actif situé au large, à 50 km à l'est de Mayotte en mai dernier. Le mercredi 1er janvier 2020, un tremblement de terre de 4,8 sur l'échelle de Richter a été enregistré à 16h18. Cette secousse intervient après une période d'accalmie et elle a été suivie de plusieurs autres séismes. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

