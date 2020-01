Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Si Calvinia, appelée par Météo France "Ex-Calvinia", n'a plus aucun impact sur les Mascareignes, elle est en revanche d'actualité sur les îles Amsterdam et Saint-Paul. Ce vendredi 3 janvier 2020, le météore contournera les îles par le sud, avec des vents de 100 km/h en rafales et une houle de 6 à 8 mètres. A La Réunion, le soleil a du mal à se remettre des fêtes de fin d'année, bien caché pendant le passage de la tempête à 200 km de ses côtés. Le week-end devrait être mi-figue mi-raisin. (Photo : Mtotec)

