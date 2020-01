Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

La nuit du Nouvel An, le préfet de La Réunion Jacques Billant est allé à la rencontre des équipes de garde des services de secours, d'urgence et de sécurité. Il s'est rendu dans leurs locaux en fin de journée ce 31 décembre 2019. L'occasion de rendre hommage aux femmes et aux hommes "qui assurent une permanence à tout moment pour garantir la sécurité des concitoyens" note la préfecture.

