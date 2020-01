Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce vendredi 3 janvier 2020, la municipalité de Saint-Joseph annonce, sur les réseaux sociaux, la fermeture du bassin de baignade de Manapany. En cause : "les derniers contrôles de la qualité de l'eau réalisés par l'Agence régionale de santé sur le bassin de Manapany relèvent une mauvaise qualité des eaux de baignade." En raison donc du risque sanitaire potentiel, la baignade et les activités sont interdites sur le bassin à compte de ce jour et jusqu'à nouvel ordre.

