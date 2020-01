BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi latin 3 janvier 2020



- Les principaux événements qui ont fait 2019

- Projet de réforme des retraites, êtes vous gagnant ?

- Dengue de type 3: "pas d'impact à court ou moyen terme"

- Saint-Paul : Les rendez-vous culturels sont de retour

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps plutôt agréable

Les principaux événements qui ont fait 2019

Comme chaque début d'année, le moment est venu de jeter un oeil en arrière et de souligner les moments forts de l'année 2019. Tristes ou heureux, ces événements ont été sélectionnés par la rédaction d'Imaz Press Réunion pour leur importance, leur portée symbolique ou car ils portent haut les couleurs de La Réunion. Flash back...

Projet de réforme des retraites, êtes vous gagnant ?

Depuis le 5 décembre dernier, des milliers de Français de tous horizons sont dans la rue pour protester contre le projet de réforme des retraites. Le bras de fer entre l'exécutif et les organisations syndicales qui demandent l'abandon de la réforme se poursuit. En signe d'apaisement, Emmanuel Macron a annoncé abandonner sa future retraite d'ancien président de la République, ce qui n'a pas calmé la grogne. Les protestataires entament leur 30ème jour de grève, une mobilisation record. Les négociations entre le Premier ministre et les partenaires sociaux devraient reprendre mardi prochain. Pendant ce temps-là, pour séduire les indécis, le gouvernement a lancé un simulateur de retraites.

Dengue de type 3: "pas d'impact à court ou moyen terme"

Nous en parlions le 24 décembre 2019 au moment du traditionnel récapitulatif de l'Agence régionale de Santé (ARS) et de la préfecture sur l'épidémie de dengue : 15 nouveaux cas étaient alors confirmés cette semaine-là, et un troisième type du virus a été détecté. Jusqu'ici, sur les quatre types que compte la dengue, seuls deux types étaient en circulation à La Réunion, appelés type 1 et type 2. Contacté, le docteur Chièze, de l'ARS, rassure : il s'agit d'un cas isolé et cela n'a pas d'impact à court ou moyen terme sur l'évolution de l'épidémie.

Saint-Paul : Les rendez-vous culturels sont de retour

"Si vous êtes en panne d'inspiration pour les week-ends en ce début d'année ou en quête de savoir sur l'histoire de La Réunion, de sa culture et de son patrimoine, téléchargez sans plus attendre notre brochure qui recense toutes les visites, balades, randonnées, ateliers et autres expositions culturelles jusqu'au mois d'avril 2020 !" écrit la mairie de Saint-Paul

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un temps plutôt agréable

Matante Rosina a regardé dans le fond de sa marmite, dans le fond de son pilon et même dans fond de son jardin. Elle a vu que le temps sera plutôt agréable ce vendredi 3 janvier 2019. C'est vrai chez vous ?