Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 15 heures

Nous en parlions le 24 décembre 2019 au moment du traditionnel récapitulatif de l'Agence régionale de Santé (ARS) et de la préfecture sur l'épidémie de dengue : 15 nouveaux cas étaient alors confirmés cette semaine-là, et un troisième type du virus a été détecté. Jusqu'ici, sur les quatre types que compte la dengue, seuls deux types étaient en circulation à La Réunion, appelés type 1 et type 2. Contacté, le docteur Chièze, de l'ARS, rassure : il s'agit d'un cas isolé et cela n'a pas d'impact à court ou moyen terme sur l'évolution de l'épidémie.

