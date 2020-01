Comme chaque début d'année, le moment est venu de jeter un oeil en arrière et de souligner les moments forts de l'année 2019. Tristes ou heureux, ces événements ont été sélectionnés par la rédaction d'Imaz Press Réunion pour leur importance, leur portée symbolique ou car ils portent haut les couleurs de La Réunion. Flash back... (Photo rb/www.ipreunion.com)

Janvier – nouvelle attaque mortelle de requin

L’année commence très tristement avec cette nouvelle attaque de requin, le mercredi 30 janvier 2019, qui enlèvera la vie à Floris Huet, pêcheur de bichiques de 41 ans, au niveau de l’embouchure de la rivière de l’Est à Sainte-Rose. Entré dans l’eau pour retirer ses nasses à poissons, l’homme a été immédiatement happé par un requin qui lui sectionna la jambe. Floris Huet a succombé à ses blessures malgré l’intervention de ses camarades. En 8 ans, 23 attaques ont été recensées, dont 10 mortelles, relançant le débat autour de la crise requin.

Lire aussi : Un pêcheur de 41 ans mortellement happé à Sainte-Rose

Février – un moustique stérile pour lutter contre la dengue

C’est sûrement l’un des feuilletons les plus longs, été comme hiver. Le moustique va-t-il piquer ? Il faut dire que La Réunion en connaît un rayon dans ce domaine avec le chikungunya et la dengue qui fait encore rage aujourd’hui sur l’île. Si elle y connaît un rayon sur la maladie, elle a su également expérimenter des réponses innovantes pour lutter contre la prolifération du moustique tigre. C’est ainsi que 2019 a été marqué par une première expérimentation lancée par l’Institut de Recherche et de Développement de lâchers de moustiques stériles sur la commune de Sainte-Marie. Objectif : limiter la prolifération des moustiques porteurs de maladie. Imaz Press Réunion avait plongé dans le laboratoire où sont élevés ces moustiques stériles afin de comprendre cette technique.

Lire aussi : Lutte contre la dengue : les moustiques stériles prêts au décollage

Février toujours – Fabien Clain tué dans une frappe aérienne

C’était certainement l’un des terroristes le plus recherché. Celui qu’on appelait " la voix de Daesh " et qui était originaire du quartier du Moufia à Saint-Denis, Fabien Clain, a été tué le 20 février 2019 en Syrie lors d’une frappe aérienne de la coalition internationale. Son frère, Jean-Michel, gravement blessé lors de cette attaque, succombera à son tour à ses blessures deux jours plus tard.

Lire aussi : Le djihadiste réunionnais Fabien Clain tué en Syrie. Son frère Jean-Michel est gravement blessé

Mars – Un viaduc et des galères

Le 15 mars 2019 est à marquer d’une pierre blanche, ou d’un moins d’une pile de viaduc. En effet, en ce jour glorieux, la dernière pile du viaduc du chantier de la Nouvelle Route du Littoral mettant fin à la première tranche de ce projet titanesque. Première et dernière tranche ? La question peut être posée tant les galères s’accumulent sur ce chantier, entre les difficultés d’approvisionnement en roches massives, l’enquête préliminaire toujours en cours sur les conditions d’attribution de certains marchés, la remise en cause du schéma départemental des carrière, la colère des transporteurs qui ne veulent pas des roches mauriciennes et les surcouts qui n’en finissent plus. Entre les différentes enquêtes préliminaires en cours et ces difficultés liées à ce chantier de la NRL, l’année 2019 n’aura décidément pas été de tout repos pour le président de Région Didier Robert.

Lire aussi : Cher Monsieur Didier Robert votre demi-jour de gloire est arrivé

Mars toujours – un triple infanticide endeuille La Réunion

Le 25 mars 2019, La Réunion pleure un drame d’une rare violence. En fin de matinée au Port, trois jeunes garçons viennent d’être tués, noyés par leur père qui tentera ensuite de se suicider par pendaison. Leur sœur, également présente sur les lieux, réussira à échapper à la mort. L’enquête montrera qu’il s’agit d’un drame sur fond de séparation. Cet assassinat suscitera un vif émoi dans le quartier, et plus généralement partout à La Réunion. Plus de 200 personnes avaient assisté à la marche blanche organisé le 13 avril 2019 en mémoire des trois victimes, avec une émotion toujours aussi palpable.

Lire aussi Triple infanticide à la Rivière des Galets: les enfants ont été noyés

Avril – le phénomène de migration sri lankais prend de l’ampleur

On pensait La Réunion épargnée du phénomène de migration tel que connu à Mayotte ou en Métropole. L’année 2019 a démontré combien, même avec à des milliers de kilomètres de distance, La Réunion peut sembler être une terre de salut pour ceux qui veulent fuir la guerre ou la misère. En février, en mars, puis en avril 2019, des bateaux de migrants accostent à La Réunion, avec à leurs bords des dizaines de Sri Lankais souhaitant obtenir l’asile en France. Cette situation engendrera des tensions au sein même de la société réunionnaise, entre les pro et les anti migrants. Quand aux Sri-Lankais, malgré leurs démarches auprès du tribunal, ils se verront reconduits dans leur pays d’origine. Le renforcement des dispositifs de surveillance et d’interception semblent avoir endigué le phénomène pour l’instant.

Lire aussi : Les 120 migrants hébergés dans le gymnase de Duparc à Sainte-Marie

Mai – Une nouvelle attaque de requin tue un jeune surfeur

Le jeudi 9 mai 2019 en milieu d’après-midi, La Réunion vit sa deuxième attaque de requin de l’année, une fois de plus mortelle. Cette fois c’est Kim Mahbouli, jeune surfeur expérimenté, qui perdra la vie alors qu’il pratiquait son loisir sur le spot de Saint-Leu. Les jambes arrachées, il succombera à ses blessures malgré l’intervention des secours. C’est la 11ème victime d’attaques de requin en 8 ans.

Lire aussi : Saint-Leu : attaqué par un requin, le surfeur n'a pas survécu

Juin – Francis Collomp, ex otage du groupe islamiste Ansaru, est décédé

Son enlèvement et sa détention au Nigéria par le groupe islamiste Ansaru aura tenu en haleine La Réunion durant près de 11 mois en 2013. Francis Collomp, portois d’adoption, est décédé le 12 mai 2019 à l’âge de 70 ans. Son évasion aura marqué les esprits. François Hollande, à l’époque président de la République, parlera d’une fuite dans des conditions " dignes d’un roman d’aventure ". L’homme avait en effet longuement préparé son évasion, tant physiquement que mentalement. Il parviendra finalement à s’évader le 16 novembre 2013, profitant du moment de prière de ses géôliers. " Francis Collomp a été un homme au parcours de vie exceptionnel. Professionnel talentueux et reconnu, son destin a pris une tournure tragique en 2013. Otage du groupe islamiste Ansaru dans le nord du Nigéria, les conditions extrêmement difficiles de sa détention et la nature rocambolesque de son évasion témoignent d’un courage et d’une force de caractère exceptionnels ", commentera Olivier Hoarau, maire du Port, dans un communiqué de condoléances.

Juillet : après 49 années de détention, Casanova Agamemnon libéré sous surveillance

Ce 1er juillet 2019, un parfum de libération planait sur Casanova Agamemnon. Après 49 années de détention et 18 demandes de libération, l’ancien détenu goûte enfin à une liberté surveillée sur son île. Cette procédure est une première étape avant une éventuelle libération conditionnelle en juillet 2020.

Lire aussi : Casanova Agamemnon a été libéré sous surveillance

Juillet toujours : La Réunion pas à la fête aux Jeux des Iles

Comme tous les 4 ans, le gratin du sport de l’océan Indien se retrouve à l’occasion des traditionnels Jeux des Iles de l’Océan Indien. C’est à Maurice que ces sportifs se sont retrouvés pour cette 10ème édition, du 19 au 28 juillet. Durant dix jours, l’île sœur aura accueilli une véritable fête du sport, avec des compétitions de bon niveau et un public particulièrement présent et accueillant. Incontestablement, Maurice aura réussi cet événement, tant par son organisation, que par sa ferveur populaire, et surtout par ses performances sportives avec 209 médailles dont 90 en or. Une performance qui hisse l’île Sœur tout en haut du classement.

La Réunion quant à elle enregistrera un bilan honorable de 174 médailles dont 45 en or. Le foot péi aura réussi la performance de garder son titre, face à de vaillants Mauriciens. Mais ce bilan chiffré flatteur cache en réalité un échec de La Réunion, habituée à de biens meilleurs bilans. Très clairement, si cette 10ème édition des Jeux des Iles a été une belle fête du sport, La Réunion, elle, n’aura pas été à la fête.

Lire aussi : Jeux des îles : pluie de médailles, public en folie : la belle leçon mauricienne

Août : Quatre personnes, dont deux enfants, périssent dans un incendie

La Réunion se réveille groggy ce matin du 2 août 2019. Un incendie dans une case à la Confiance (Saint-Benoît) entraînera la mort de 4 personnes, une mère de famille de 44 ans, deux garçons de 4 et 8 ans, et leur grand-mère de 70 ans. Le troisième fils parviendra quant à lui à échapper aux flammes et à donner l’alerte. Conducteur de cachalot, le père de famille travailait de nuit et était absent au moment du drame. Très rapidement, le choc laisse place à l’émotion de tous les Réunionnais, touchés par ce tragique fait divers. La ministre des Outre-mer Annick Girardin réagira également, pour faire part de sa " tristesse " et adresser ses condoléances aux familles des victimes.

Lire aussi : Saint-Benoît: quatre personnes, dont deux enfants, tuées dans un incendie

Août toujours : Ivrin Pausé, le facteur de Mafate, s’en est allé

Le jeudi 29 août 2019, c'est une figure emblématique de La Réunion qui a disparu. En effet, Ivrin Pausé, l'ancien facteur de Mafate, est décédé à l'âge de 91 ans. Mafatais lui-même, il a marqué l'esprit des Réunionnais en sillonnant pendant 40 ans les routes du cirque, du lundi au samedi. A son départ à la retraite, il avait indiqué avoir parcouru près de 251 520 kilomètres. A l’annonce de sa mort, une pluie d’hommages a déferlé sur La Réunion, saluant la mémoire d’une grande personnalité réunionnaise ayant contribué à désenclaver Mafate et à l’ouvrir au reste du monde.

Lire aussi : La Réunion rend hommage à l'ancien facteur de Mafate

Septembre : ferveur autour du voyage du pape François dans l’océan Indien

Le mois de septembre était marqué par la visite historique du pape François dans l’océan Indien, 30 ans après celle du pape Jean-Paul II. Si son prédécesseur avait fait une halte à La Réunion, le pape François, lui, a traversé trois pays : le Mozambique, Madagascar et l’île Maurice, une façon pour le " pape des pauvres " de souligner son engagement en faveur des plus démunis. Malgré cette absence d’escale sur notre île, la ferveur a gagné La Réunion où cette visite dans l’océan Indien a été très suivie, notamment grâce aux relais de la presse. Plusieurs milliers de Réunionnais se sont même envolés pour Maurice pour assister à la messe célébrée par le pape à Port Louis et qui avait réuni plus de 100 000 fidèles.

Lire aussi : Le pape à Maurice : 8 heures de visite et 100.000 acclamations

Octobre : première visite présidentielle d’Emmanuel Macron à La Réunion

Du 23 au 25 octobre 2019, Emmanuel Macron a effectué sa première visite présidentielle à La Réunion. Il était attendu de pied ferme sur une île qui aura été l’un des épicentres du mouvement des gilets jaunes en outre-mer et où les sujets d’inquiétude ne manquent pas : emploi, logement, vie chère, concurrence, prix du billet d’avion, violences faites aux femmes... Malgré quelques annonces relatives à l’emploi, à la vie chère, à l’agriculture et à la coopération régionale, le sentiment prédominant sera celui d’une visite qui n’aura pas apporté de réponses concrètes aux sujets majeurs. Le tout, sur fond de tension comme jamais La Réunion n’en avait connu dans le cadre d’un voyage présidentiel.

Lire : Emmanuel Macron : trois petits jours et puis s'en va

Octobre toujours : Soan met en lèr La Réunion dans The Voice Kids

C’est certainement la grande révélation réunionnaise de l’année. A tout juste 12 ans, le jeune Soan a fait chavirer la France tout entière lors de sa participation à la célèbre émission de TF1 " The Voice Kids ". Pétri de talent et possédant une voix en or, Soan aura à cœur de mettre La Réunion en avant tout au long de son parcours, comme lors de sa première audition où il n’hésitera pas à chanter " la pli y vé tombé " de Jean-Claude Viadère accompagné de son papa " Nono " du groupe Kiltir. Une prestation réussie puisque les 4 coachs se retourneront et salueront sa prestation. La suite, on la connaît. Après avec été repêché par Amel Bent, Soan fera un parcours sans faute pour s’adjuger la victoire au soir du 25 octobre 2019, faisant la fierté de toute une île.

Lire aussi : Soan remporte The Voice kids : "merci à tous, j'ai réalisé mon rêve"

Novembre : La Réunion a (très) chaud

Ce mois de novembre 2019 sera marqué par de nouveaux records de chaleur à La Réunion. La température moyenne était de +1,2°C de plus que la température moyenne normale pour mois de novembre (le dernier record remontant à novembre 2014). Mais ce sont surtout les températures minimales qui ont été très élevées pour la saison avec un écart de +1,7°C (devant novembre 2018 : +1,3°C). Pour les températures maximales, l'écart était de +0,7°C.

Lire aussi : Un mois de novembre pluvieux et des températures à nouveau records

Novembre toujours : les gilets jaunes célèbrent le premier anniversaire de leur mouvement

17 novembre 2018 – 17 novembre 2019. Le mouvement des gilets jaunes célèbre son premier anniversaire. Pour l’occasion, une trentaine de personne s’est rassemblée devant la préfecture afin de rappeler que leur combat se poursuivait. Si on est loin de la mobilisation massive de 2018 qui avait paralysé l’île pendant plus de deux semaines, le spectre du mouvement demeure vivace, tant il aura marqué La Réunion et les Réunionnais.

Lire aussi : Bilan, motivation, suite, espoir, revendications... les Gilets jaunes péi se livrent

Décembre : La Réunion dit " non " à la réforme des retraites

Plus de 5 000 personnes dans les rue de Saint-Denis et de Saint-Pierre pour dire " non " à la réforme des retraites. La Réunion n’avait pas connu telle mobilisation depuis près de 10 ans et les historiques manifestations du COSPAR. Cette mobilisation a permis de constater que, contrairement à 2018, syndicats et gilets jaunes sont capables de marcher ensemble et de porter des revendications communes. Mais les antagonismes refaisant rapidement surface, la tension va apparaître entre les deux parties. La Réunion n’aura pas réussi le pari de l’union pour le coup.

Lire aussi : Grosse mobilisation et occasion manquée pour la convergence des luttes

Décembre toujours : Eugène Rousse fait son entrée dans la mémoire collective

C’était lui qui valorisait la mémoire d’illustres personnalités réunionnaises à travers ses œuvres racontant avec beaucoup de minutie des combats réunionnais pour La Réunion. En ce 3 décembre 2019, l’historien Eugène Rousse s’éteint à l’âge de 92 ans. Ce collecteur de mémoire entre à son tour dans l’immortalité de l’esprit et des mémoires. Brigitte Croisier lui rendra alors un vibrant hommage, retraçant son engagement tant professionnel, politique que culturel qui lui a valu en 2008 le prix " zaboutan nout kiltir ".

Lire aussi : Eugène Rousse, collecteur de mémoire infatigable, s'en est allé...

www.ipreunion.com