Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Anticor se réorganise pour pouvoir mener des actions contre la corruption sur le département de La Réunion. L'association nationale de lutte contre la corruption est présente à La Réunion depuis février 2013, et le groupe local 974 (GL974) s'est réorganisé depuis mars 2019. Aujourd'hui le groupe local demande aux candidats aux élections de mars 2020 de prendre en compte la lutte contre la corruption et d'intégrer tout ou une partie des 30 propositions qui leurs sont faites par l'association. Le groupe local lance aussi un appel à adhésion auprès des Réunionnais et cherche toujours son deuxième référent local. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Anticor. (Photo : Jean-Émile de Bollivier, nouveau référent Anticor 974)

Anticor se réorganise pour pouvoir mener des actions contre la corruption sur le département de La Réunion. L'association nationale de lutte contre la corruption est présente à La Réunion depuis février 2013, et le groupe local 974 (GL974) s'est réorganisé depuis mars 2019. Aujourd'hui le groupe local demande aux candidats aux élections de mars 2020 de prendre en compte la lutte contre la corruption et d'intégrer tout ou une partie des 30 propositions qui leurs sont faites par l'association. Le groupe local lance aussi un appel à adhésion auprès des Réunionnais et cherche toujours son deuxième référent local. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Anticor. (Photo : Jean-Émile de Bollivier, nouveau référent Anticor 974)