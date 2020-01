Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Depuis le jeudi 2 janvier 2020, un poste provisoire de gendarmerie a été installé au coeur du station de la station balnéaire de l'Ouest le temps des vacances scolaires. Ce poste provisoire est composé de dix militaires issus du détachement de Surveillance et d'Intervention de Saint-Paul et de la réserve opérationnelle de la gendarmerie de La Réunion. Leur mission : assurer la sécurité et la prévention des vols sur les plages et les parkings de l'Ermitage pendant cette période d'affluence.

