BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 4 janvier 2020



Éboulement sur la route du littoral, les voies coté montagne sont fermées

Un éboulement s'est produit vers 4 heures ce samedi 4 janvier 2020 au PR9+530 de la route du littoral. Dévalant de la falaise, des blocs rocheux sont tombés sur la chaussée côté montagne au niveau de la ravine Petite Chaloupe peu avant d'arriver à la Grande Chaloupe. Il n'y a pas eu de blessés ni de dégât matériels indique la direction régionale des routes. Les voies côtés montagne sont totalement fermées. La circulation dans le sens la Possession - Saint-Denis est déviée par la route de la Montagne. Une inspection de la falaise sera faite en début de journée. "La route sera basculée sur les voies côté mer dans le courant de la matinée pour permettre le rétablissement de la circulation dans le sens ouest-nord" indique la direction régionale des routes

Il y a 20 ans naissait Imaz Press Réunion

4 janvier 2000. C'était un mardi d'été austral. Le 20ème siècle refermait son livre et le 21ème prononçait ses premiers mots. Imaz Press Réunion écrivait ses premières lignes, publiait ses premières photos. C'était il y a 20 ans.

Foot : le petit poucet saint-pierrois face au colosse Niortais

La Saint-Pierroise défiera ce samedi 4 janvier 2020 le Chamois Niortois en 32ème de finale de la Coupe de France. Un match historique pour l'équipe réunionnaise qui enregistre là son meilleur parcours dans la compétition. Mais surtout un match extrêmement déséquilibré entre le petit poucet de Saint-Pierre et le colosse de Niort qui évolue en Ligue 2. Le rêve d'un exploit reste évidemment permis (

Miel Vert 2020 : (re)découvrir le métier d'éleveur de vaches laitières

A l'occasion de Miel Vert 2020, du 3 au 12 janvier, la Sicalait (Société intérêt collectif agricole du lait) invite à (re)découvrir le métier d'éleveur de vaches laitières. Sur le stand de plus de 100 m2 et au milieu de leurs animaux, les éleveurs de vaches laitières de La Réunion répondront aux questions des visiteurs les plus curieux sur leur métier et les défis qu'ils rencontrent au quotidien dans leurs exploitations, dans un espace d'échange dédié

Vigilance fortes pluies dans le nord, l'ouest et le sud

Depuis ce vendredi 3 janvier 2020 à 22h30, la vigilance fortes pluies est valable pour le nord, l'ouest et le sud de l'île. Des averses arrivent par l'ouest et le nord en cours de nuit. Les seuils de fortes pluies peuvent être dépassés, prévient Météo France. Ces averses peuvent être accompagnées d'orages.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Quel temps pour le début du week-end

Matante Rosina a longuement parlé avec sa cousine Matante Mimose et elles sont tombées d'accord : elles ne savent pas quel temps il fera ce samedi 4 janvier 2019. Pouvez-vous les aider ?