Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Ce samedi 5 janvier, depuis 5h du matin, les pompiers du centre d'incendie et de secours (Sdis) de Petite-Île et la brigade nautique de Saint-Pierre sont en intervention pour retrouver un pêcheur d'une quarantaine d'années qui serait, accidentellement, tombé à l'eau dans le secteur de Grand Anse. La personne qui l'accompagnait a donné l'alerte aux alentours de 4h30. Le Cross (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) a été activé et l'hélicoptère de la gendarmerie est effectue des survol pour appuyer les opérations de recherches. Des plongeurs du Sdis et de la gendarmerie et des pompiers qui recherchent le quadragénaire sur terre viennent compléter le dispositif. (photo rb/www.ipreunion.com)

