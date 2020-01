Gros blocs rocheux

L'éboulement s'est produit vers 4 heures. Dévalant de la falaise gorgée d'eau, des gros blocs rocheux sont tombés sur la chaussée côté mer au niveau de la ravine petite Chaloupe, non loin de la Grande Chaloupe. Fort heureusement aucun automobiliste n'était présent sur les lieux. La direction régionale de route a imméditament pris la décision de fermer totalement le deux voies de circulation dans le sens la Posssession - Saint-Denis.

Le trafic entre l'ouest et le nord est dévié par la route de la Montagne où la plus grande prudence est en mise puisque la chaussée est mouillée et glisante par endroit.