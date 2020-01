Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Cela faisait un peu plus d'une semaine que la baignade et les activités nautiques étaient interdites entre le bassin Dinan et l'Embouchure à Langevin. En cause : la mauvaise qualité de l'eau. Les derniers prélèvements réalisés par l'Agence régionale de santé indiquaient qu'il existait un risque sanitaire. Suite à de nouvelles analyses favorables, la mairie de Saint-Joseph a rouvert le site au public ce vendredi 4 janvier. Par contre, le bassin de Manapany fermé depuis ce vendredi est toujours interdit à la baignade, également à cause de la mauvaise qualité de l'eau. La mairie de Saint-Joseph indique que des analyses sont en cours, les résultats devraient tomber ce samedi 4 janvier.

