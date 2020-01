A l'occasion de Miel Vert 2020, du 3 au 12 janvier, la Sicalait (Société intérêt collectif agricole du lait) invite à (re)découvrir le métier d'éleveur de vaches laitières. Sur le stand de plus de 100 m2 et au milieu de leurs animaux, les éleveurs de vaches laitières de La Réunion répondront aux questions des visiteurs les plus curieux sur leur métier et les défis qu'ils rencontrent au quotidien dans leurs exploitations, dans un espace d'échange dédié. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le long d’un parcours d’une vingtaine de minutes, les visiteurs découvriront cinq vidéos thématiques (alimentation, soin, traite des animaux, vie familiale des éleveurs et témoignage d’éleveurs) et pourront observer la traite des vaches en direct. En fin de visite, ce sont plus de 20 vaches et 6 veaux de race Holstein - robe blanche et tâches noires - qui s’offriront aux yeux des visiteurs et chacun pourra également déguster ou repartir avec du lait péi et du fromage local.

Le samedi 11 janvier, Miel Vert 2020 mettra l’élevage laitier réunionnais à l’honneur avec trois temps forts :

- L’élection de la plus belle vache de l’année 2020, parmi une sélection d’animaux issus des élevages laitiers de La Réunion, en présence d’un juge venu de Métropole

- Un défilé de veaux accompagnés de jeunes enfants d’éleveurs

- Le témoignage de Frantz Sanassama, le plus ancien éleveur laitier de la Réunion toujours en activité. Âgé de 88 ans, il a contribué à la création de la Sicalait et a suivi des près les évolutions dans la production de lait à La Réunion, ces 60 dernières années.

La Sicalait met en ligne son tout nouveau site internet à l’occasion de Miel Vert (sica-lait.re). En plus de contenir des informations sur les activités de cette coopérative agricole qui existe depuis bientôt 58 ans, le site internet propose des explications détaillées sur la leucose chez les vaches laitières. La Sicalait dévoile aussi un numéro vert d’information accessible à tous 24/24 et 7/7 : 0693 017 987.

"Not lait c’est not fierté. Nos éleveurs laitiers attendaient Miel Vert 2020 avec impatience pour démontrer une fois de plus aux Réunionnais toute leur passion à exercer leur métier, après ce qui a pu être dit sur l’élevage laitier réunionnais et le lait péi en 2019. Tournons la page et qu’une nouvelle aventure commence en 2020 !" a déclaré Martha Mussard, présidente de la Sicalait.

