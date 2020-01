Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 30 décembre 2019au vendredi 4 janvier 2020sur Imaz Press :



- Lundi 30 décembre 2019 : Calvinia énèredes conditions météo proches de l'alerte orange

- Mardi 31 décembre 2019 : Calvinia est passée la pré-alerte cyclonique est levée

- Mercredi 1er janvier 2020 : 2020 ouvre ses portes, que l'année vous soit douce

- Jeudi 2 janvier 2029 : En 2019 une certaine idée de la démocratie populaire est née

- Vendredi 2 janvier 2020 : les principaux événements qui ont fait 2019

Calvinia s'est intensifiée et a atteint le stade forte tempête tropicale. A 16 heures ce lundi 30 décembre 2019, le phénomène se trouvait à 250 km à l'est de La Réunion. Il suit une trajectoire sud-ouest à la vitesse de 4 km/h. La forte tempête devrait passer au plus près des côtes réunionnaise dans la nuit. La Réunion est toujours en pré-alerte cyclonique. De vigilances forte houle, vents forts et fortes pluies sont en cours. Selon Météo France Calvinia va encore gagner en puissance. Elle pourrait atteindre le stade de cyclone ce mardi 31 décembre vers 16h. Le système lui, va s'éloigner dès la nuit passée

Après plusieurs jours bien arrosés, la forte tempête Calvinia s'éloigne de La Réunion et de Maurice. A 12 heures ce mardi 31 décembre, la préfecture a levé la pré-alerte jaune cyclonique. La tempête est passée au plus près des côtes réunionnaises tôt ce mardi 31 décembre 2019. A 10 heures, elle se trouvait à 220 km à l'est de l'île. Elle se déplace maintenant vers le Sud / Sud-Ouest à une vitesse de 4 km/h. Selon les météorologues, les conditions météo devraient s'améliorer au fil des heures et le réveillon ne devrait pas être trop arrosé. Toutes les vigilances sont levées. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

De nombreux Réunionnais ont enterré 2019 dans la joie entourés de leurs proches, une soirée festive pour tourner la page sur une année où les grands changements attendus par la population ne se sont pas produits. La vie est toujours chère, les politiques publiques toujours insuffisantes, le chômage toujours trop important et la part de Réunionnais vivant sous le seuil de pauvreté toujours trop élevée. Ce réveillon de la Saint-Sylvestre, on a dansé, chanté, festoyé et sans doute bu pour oublier. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, il y a ceux pour qui le passage à la nouvelle année n'était qu'une soirée de plus seuls et isolés. Ne soyons pas pessimiste, ce 1er janvier 2020 marque le début d'une nouvelle année, tous les espoirs sont permis.

S'il fallait retenir un événement majeur de cette année 2019, ce sera le bras de fer ininterrompu entre les citoyens et l'autorité étatique. Depuis le 1er janvier, et jusqu'au 31 décembre 2019, la France aura vécu au rythme des grèves, des manifestations, des contestations voire même des heurts violents, en réponse à certaines mesures impopulaires décidées par le gouvernement et refusées par la population. Une certaine idée de la démocratie populaire est née en 2019

Comme chaque début d'année, le moment est venu de jeter un oeil en arrière et de souligner les moments forts de l'année 2019. Tristes ou heureux, ces événements ont été sélectionnés par la rédaction d'Imaz Press Réunion pour leur importance, leur portée symbolique ou car ils portent haut les couleurs de La Réunion. Flash back...